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42-й номер ПРОЕКТ international

Новый номер Проект international продолжает серию, посвященную творческим индустриям разных стран. На этот раз о Дании.

В 42 Пi вы найдете историю датского дизайна, рассказанную сотрудниками Московского музея дизайна Ольгой Дружининой и Александрой Саньковой. Самые известные датские дизайнеры работали в эпоху модернизма, и их объекты пользуются популярностью во всем мире и сейчас. Многие из них были архитекторами, и их дизайнерские объекты зачастую были придуманы как часть архитектурного проекта.

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Вышел новый,

81-й номер ПРОЕКТ РОССИЯ

Тема номера – «Казань. Татарстан.»

Осенний номер журнала «Проект Россия» посвящен переменам облика Казани и Татарстана за последние 20 лет.

В тематическом разделе проанализированы все изменения городской ткани и транспортной инфраструктуры, под влиянием мегапроектов: 1000-летия Казани, Универсиады и многих других. Описана реализация проектов: по сносу ветхого фонда, реставрации культурных объектов, реконструкции набережных и др.

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Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Рады сообщить вам об изменениях в структуре собственников ООО «Объединенные проекты» и редакционном коллективе журнала ПРОЕКТ РОССИЯ.

В начале 2016 года в связи с изменениями в российском законодательстве о СМИ ряды наших учредителей пополнили Алексей Козырь, Антон Надточий, Владимир Плоткин, Сергей Ситар, Сергей Скуратов, Наринэ Тютчева, ООО «Ваухаус», ООО «Проект Меганом», ООО «Архитектурное бюро “Остоженка”», ООО «Архитектурное бюро “Цимайло Ляшенко и Партнеры”».

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НОВОСТИ

20.12.2016

21 декабря в 19:00 в Музее архитектуры имени А.В. Щусева откроется масштабная выставка «Мир-театр. Архитектура и сценография в России».

Выставка покажет архитектуру русских театров от барокко до советского модернизма параллельно с развитием оформления пространства сцены. Театральная машинерия барокко, перспективные декорации классицизма сменялись кинетическими установками авангардистов и бытовыми сюжетами модернистов. Выставочный проект продемонстрирует архитектурную графику, макеты, декорации, архивные фотографии и костюмы.



До начала вернисажа, в 17:00, состоится презентация каталога «Мир-театр. Архитектура и сценография в России», подготовленный по материалам одноименной выставки. В каталоге собраны статьи о развитии русского театра и сценографии от таких авторов, как И. Коробьина, Д. Родионов, В. Басс, Н. Ерофеев, З. Золотницкая, С. Кавтарадзе, А. Корндорф, К. Постернак, Л. Сайгина, а также архитекторов и художников: А. Анисимова, С. Гнедовского, А. Великанова, В. Красильникова, В. Кубасова, Б. Мессерер, В. Сомова, И. Уткина и других.



Выставка продлится до 19 марта 2017 года.



Проект подготовлен Музеем архитектуры совместно с Государственным центральным музеем имени А.А.Бахрушина и Благотворительным фондом поддержки и реализации программ в сфере культуры AVC Charit.

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14.12.2016

Завершился Всероссийский Открытый Конкурс на разработку дизайн-проектов пространств библиотек Московской Области.

Восемь финалистов первого тура в течение месяца разрабатывали фирменный стиль, интерьеры и экстерьеры с возможностью функционального использования прилегающей территории, включая проработку событийного наполнения на примере трех пилотных библиотек различной площади в Одинцовском, Талдомском районах и г.о. Химки.



Творческое объедидение бюро Praktika и дизайн-студии Groza из Москвы объявлено победителем конкурса с проектом "Точка Доступа"!

2-ое место у консорциума из двух архитектурных бюро GaFA и IND architects из Москвы

3-е место присуждается бюро KIDZ из Санкт-Петербурга.



Все проекты объединяло желание вложить новые функции в библиотеки, чтобы у людей появилась возможность не только взять книгу и медленным шагом уйти домой или сидеть в гробовой тишине, но и получить некий уникальный опыт внутри этой среды.

05.12.2016

Компания Italon объявляет конкурс Home Sweet Home - с присуждением приза за проект с лучшим использованием продукции Italon в проекте жилой квартиры.

Информацию о конкурсе и инструкции участникам можно найти на официальном сайте конкурса www.italondesigncontest.ru.

В Italon Design Contest 2017 могут принять участие российские и/или иностранные дизайнеры, архитекторы и проектировщики, работающие в России или странах СНГ. Конкурс заключается в создании оригинального проекта квартиры, план которой предоставляется компанией Italon.

Общий призовой фонд составляет 350.000 рублей. Сумма призового фонда будет подразделена на три премии для награждения трех лучших проектов.

В конкурс можно зарегистрироваться до 28 февраля 2017. Italon сообщит о результатах конкурса во время выставки Батимат 2017 (28-31 марта 2017).

01.12.2016

Форум индустрии архитектурного стекла "ArchGlass" проходит 6 - 7 декабря 2016 года с 10.00 до 19.00 в Центральном Доме архитектора (Гранатный пер., 7, 3-й этаж, Выставочный зал). Ближайшее метро - «Баррикадная».

7 декабря в 17.00 состоится церемония награждения лауреатов пятого российского конкурса «Стекло в архитектуре» и вручение Национальной премии за лучший реализованный проект с применением стекла и светопрозрачных конструкций.

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Подробная информация и регистрация посетителей - на www.archglass.ru

22.11.2016

Министерство культуры Российской Федерации, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры представляют

выставочный проект «Французский подарок русскому императору. Архитектурные альбомы Шантийи и Гатчины»

История создания Гатчинского дворцово-паркового ансамбля напрямую связана с уникальным архитектурным альбомом Шантийи, подаренным будущему императору Павлу I после его визита владельцем замка, принцем де Конде. После восшествия на престол, Павел I решил перенести элементы ансамбля замка Шантийи в устройство Гатчинского садово-паркового комплекса, ориентируясь на воспоминания, а также чертежи и изображения, собранные в подарке принца де Конде. После 1920-го года альбом вывезли из России, и он стал частью коллекции Музея Конде.

Благодаря выставочному проекту Музея архитектуры,созданному совместно с АУИПИК и в партнерстве с Музеем Конде и музеем-заповедником «Гатчина», посетители не только впервые увидят альбом Шантийи, но и познакомятся c Гатчинскими альбомами, которые были выполнены по образцу французского предшественника и отражают разные стадии создания этой резиденции – от проектов до фиксационных чертежей.

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даты выставки: с 25 ноября 2016 по 29 января 2017,

адрес выставки: Анфилада главного здания Музея архитектуры имени А.В. Щусева,

ул. Воздвиженка, 5/25

01.11.2016

Ассоциация профессионалов рынка недвижимости (REPA) приглашает к участию в премии JOY (Journalist of the Year) всех желающих!

С 2016 года оргкомитет премии вводит спецноминацию, тематика которой каждый год будет меняться. В этот раз она называется АРХИВАЖНО.

Прием работ продлится до 7 ноября.

Объявление победителей на торжественной церемонии награждения - 15 декабря.

Работы на премию может подать любой журналист, работающий на рынке недвижимости, а также любой участник рынка – за журналиста.

На соискание принимаются: статьи, связанные с архитектурой и градостроительством (можно подавать любые материалы о развитии городов и о новых тенденциях в архитектуре как жилой, так и коммерческой недвижимости).

Не рассматриваются: тексты, носящие откровенно рекламный характер, а также тексты об инфраструктуре, не связанной со зданиями.

Подать работу.

Официальный сайт премии: joyrepa.ru

18.10.2016

Министерство культуры Московской области при поддержке Главархитектуры Московской области проводит Всероссийский открытый конкурс на разработку дизайн-проектов пространств библиотек Московской области.

Приглашаем к участию междисциплинарные команды, в состав которых войдут специалисты в области архитектуры, графического дизайна, социологии и экономики. Подробности о конкурсе представлены на сайте конкурса www.bibliotekimo.ru.

Заявки на участие принимаются до 2 ноября включительно.

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26.08.2016

На этой неделе стартует ставший уже традиционным конкрус Autodesk Innovation Awards 2016.

Задача Autodesk Innovation Awards Russia – поддержать российских инженеров в желании профессионального развития и поощрить талантливых специалистов. Участниками конкурса cмогут стать архитекторы, проектировщики, конструкторы, инженеры и другие специалисты, применяющие программные продукты Autodesk в своей профессиональной деятельности.

Открыт прием работ.

Конкурсные работы принимаются до 15 сентября 2016 года. Они будут рассматриваться в трех номинациях: «BIM: проектирование и строительство гражданских объектов», «Разработка промышленных продуктов и производства», «Анимации и визуальные эффекты».

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05.07.2016

Молодежное объединение Союза московских архитекторов приглашает вас на презентацию Летней Школы "ТЕРРИТОРИУМ", которое состоится 07 июля 2016 года в 15:00 в подмосковной усадьбе "Суханово". Школа является частью крупномасштабного проекта "ТЕРРИТОРИУМ: курс урбанистических практик". Первые выездные сессии его впервые прошли в 2015 г. в Казани, Санкт-Петербурге, на Алтае, в подмосковной творческой усадьбе "Гуслица". И вот теперь "ТЕРРИТОРИУМ" на ближайший летний период поселился сразу на двух площадках Москвы и МО - в Центральном Доме Архитектора (в Архитектурном коворкинге) и в подмосковной усадьбе "Суханово", где уже действует волонтерский лагерь для студентов архитектурных ВУЗов "Суханово_WorkCamp" под эгидой Союза архитекторов России.

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Инфосправка

29.06.2016

Завтра состоится открытие Московского урбанистического форума 2016.

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24.06.2016

Менее недели остается до начала Московского урбанистического форума и Урбанфеста. В связи с этим в сегодняшнем выпуске дайджеста расскажем о самых интересных событиях Фестиваля, чтобы вы уже сейчас могли подумать над тем, каким мероприятиям посвятить свободный вечер на будущей неделе и первые выходные июля.

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01.06.2016

Китайская международная мебельная выставка в Гуанджоу и Шанхае продолжает развиваться и улучшать предложения по участию для экспонентов и посетителей. Организаторы выставки CIFF с огромным энтузиазмом и большим вниманием относятся к подготовке каждого выставочного мероприятия; проведенные с большим успехом 2 фазы выставки CIFF Гуанджоу (18-21 марта и 28-31 марта) зафиксировали новые рекорды по числу региональных и международных участников, желающих представить свои изделия на выставке, а также по количеству посетителей. В рамках выставки прошли 45 тематических форумов с обсуждением последних тенденций и возможному развитию сценариев в будущем в области "умной мебели, индивидуальных проектов и интернета".

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25.05.2016

22 мая были названы победители премии АРХИWOOD-2016, которых определило профессиональные жюри, а также народное голосование на официальном сайте. В ресторане «Мастер» в Центральном доме художника состоялась торжественная церемония вручения наград победителям.

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Ссылка на результаты голосования >>

24.05.2016

Business & Design Dialogue 2016: Специальная программа для архитекторов и дизайнеров 26 мая в Даниловский Event Hall состоится междисциплинарный форум по дизайну, технологиям, менеджменту офисных и общественных пространств Business & Design Dialogue 2016, организованный порталом OfficeNext.

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24.05.2016

Инсталляции лучших офисных архитекторов в TREND ROOMS

TREND ROOMS - новый проект междисциплинарного форума по дизайну, технологиям, менеджменту офисных и общественных пространств Business & Design Dialogue, который пройдет 26 мая в Даниловский Event Hall.

Необычный проект представит концепции-рассуждения лучших архитекторов корпоративного дизайна России о последних тенденциях развития современного офиса. Инсталляции объединят известные архитектурные бюро, поставщиков и мировых производителей мебели, освещения и материалов.

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19.05.2016

Победители Премии АРХИWOOD станут известны уже вечером 20 мая! Накануне, 19 мая в 21-00 завершится «народное голосование», которое в настоящее время проходит на официальном сайте премии АРХИWOOD. А еще днем раньше победителей премии 2016 года определит профессиональное жюри.

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27.04.2016

18 апреля Экспертный совет, в который входят лучшие отечественные специалисты по деревянной архитектуре, выбрал 38 лучших объектов, которые составили шорт-лист премии АРХИWOOD. В этом году было подано 157 заявок, причем на карте премии появились новые названия: Владивосток, Таруса, Милан, Алтай, Кипр и Япония, а среди претендентов – еще 55 новых участников!

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19.04.2016

Названы финалисты и победитель конкурса INTER SPACE: White Gardens Arcade

Заявки на участие прислали более 400 архитектурных бюро со всего мира - России, Великобритании, Италии, Германии, Испании, Японии, Сингапура и других стран. С победителем заказчик планирует дальнейшее сотрудничество и реализацию с ним проекта.

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19.04.2016

Главный редактор журнала "Проект international" Мария Трошина примет участие в семинаре "Реставрация и «приспособление»: противоречие или единство?" Школы наследия, который состоится 20 апреля в 19.30 в Особняке на Волхонке.

Недавно вышедший номер - Пi-40 - был посвящен проблеме сохранения наследия в свете адаптации исторических памятников, социальной ответственности архитектора и роль локальных сообществ в сохранении наследия.

На занятиях можно будет приобрести последний номер журнала "Проект international", а также каталог-путеводитель "Москва, которую мы потеряли".

"Школа наследия" – первый общедоступный просветительский проект о культурном наследии.

20 апреля в 19.30

Адрес: Бол. Знаменский пер., дом 2, стр. 3. Метро "Кропоткинская"

Регистрация >>

04.04.2016

Завтра 05 апреля открывается выставка MosBuild – самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов, которая продолжит свою работу до 8 апреля в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», метро Выставочная.

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Более 1 500 производителей и поставщиков из 44 стран представят широкий ассортимент и новинки строительных, отделочных материалов, окон, кровли, фасадов, строительного оборудования и инструмента, свето- и электротехнической продукции, штор, карнизов, дверей и замков и др.

Подробный перечень представленной продукции >>

Путеводитель выставки >>

Полная информация о выставке – на сайте www.MosBuild.com

21.03.2016

MosBuild - самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов, которая состоится с 5 по 8 апреля 2016 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», метро Выставочная. Широкий ассортимент строительных материалов и оборудования, фасадов, окон, кровли, инструмента, свето- и электротехнической продукции, сантехники, материалов для внутренней отделки представлен более 1500 производителями и поставщиками из 44 стран на MosBuild.

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Узнайте первыми о новинках строительных материалов, современных технология, которые будут продемонстрированы ведущими производителями на MosBuild 2016: принтер, способный напечатать дом, цветной бетон, обогревающие краски.

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Как дизайнеру преуспеть в кризис: новые идеи, приемы, возможности и материалы. Узнайте об этом, посетив мастер-классы известных архитекторов и дизайнеров на MosBuild

21.03.2016

Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA пройдет с 5 по 8 апреля 2016 г. в МВЦ "Крокус Экспо" (Москва).

В 2016 году количество участников составит более 400 компаний. Мировые производители из 32 стран представят весь спектр продукции для строительства и интерьерной отделки. Ожидается около 70000 посетителей со всех регионов России, стран СНГ и зарубежных стран.

Впервые одновременно с BATIMAT RUSSIA пройдет Московский международный мебельный салон MIFS. Таким образом, посетителям представится возможность выбрать материалы для строительства и ремонта, а также подобрать мебель и декор для оформления интерьера.



Вход на выставки бесплатный, по регистрации

Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте выставки.

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24.02.2016

Самая большая в мире экспо в области мебели и интерьера, Международная выставка мебели в Китае (CIFF), в 37-й раз состоится в марте 2016 года в Гуанчжоу. Событие пройдет в два этапа. С 18 по 21 марта посетителям будут представлена выставочная экспозиция тему «Интерьер для всего дома», а с 28 по 31 марта основное внимание будет уделено мебели для офисов и общественных зданий. Помимо собственно выставки у участников будет возможность посетить тематические форумы, на которых будут обсуждаться актуальные тенденции в индустрии, такие как повышение технологичности отрасли и производство мебели по индивидуальным заказам.

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20.02.2016

Объявлен шорт-лист международного конкурса INTER SPACE: WHITE GARDENS ARCADE на лучший проект нового общественного пространства в центре Москвы. В шорт-лист вошли проекты 19-ти финалистов. Всего на конкурс было подано 46 проектов из разных уголков мира. Уже в начале марта будет объявлен победитель конкурса.

25 февраля 2016 года состоится презентация проектов финалистов конкурса INTER SPACE: WHITE GARDENS ARCADE.

Место проведения презентации – бизнес-центр «А» класса «Белые Сады» (г. Москва, ул. Лесная д. 9).

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10.02.2016

10 февраля 2016 года стартует Открытый международный конкурс для студентов архитектурных и дизайнерских ВУЗов и факультетов «ВХУТЕМАС сквер» (на реконструкцию сквера перед зданием Московского Архитектурного института).

Дата регистрации и подачи проектов: 14 апреля 2016 г.

Дата объявления результатов: 27 апреля 2016 г.

Регистрационный взнос отсутствует.

Призовой фонд:

1 первая премия - 50 тыс. руб.,

1 вторая премия – 40 тыс. руб.,

1 третья премия – 20 тыс. руб.,

2 специальные премии – по 10 тыс. руб.

Победители конкурса примут участие в разработке проекта реализации.

- Программа конкурса

- ТЗ конкурса

14.01.2016

В новом году у первого всероссийского архитектурного конкурса «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2015» появился новый Партнер - Студия ЗD-Технологий «Солюшенс ЗD». Партнер конкурса предлагает «Специальный приз».

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